Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 сентября около 14 часов в Полтаве по улице Колейной. Полиция началась расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 17-летний мотоциклист не справился с управлением и упал с транспорта. В результате аварии подросток получил травмы. Его госпитализировали медики.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший среднюю тяжесть телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщает поле.

Напомним, ранее на трассе возле Умани в Черкасской области в результате ДТП погибла трехлетняя девочка. Виновнику аварии объявили подозрение.