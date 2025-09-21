13:50  20 вересня
21 вересня 2025, 15:55

На Полтавщині постраждав у ДТП неповнолітній

21 вересня 2025, 15:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 20 вересня близько 14-ї години у Полтаві по вулиці Колійній. Поліція розпочалась розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав з транспорта. Внаслідок аварії підліток отримав травми. Його госпіталізували медики.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на трасі біля Умані на Черкащині внаслідок ДТП загинула трирічна дівчинка. Винуватцю аварії оголосили підозру.

ДТП аварія Полтавська область
