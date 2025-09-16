Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло в ночь на 13 сентября возле Умани, на автодороге "Стрый–Изварино". Следователи сообщили о подозрении виновнику аварии

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Dacia Logan, выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль Audi, которым управлял 22-летний парень.

В результате столкновения погибла трехлетняя девочка. Еще двое пассажиров Dacia – 41-летний мужчина и 38-летняя женщина – госпитализированы. Обоих водителей осмотрели медики, от лечения они отказались.

Полиция задержала 40-летнего виновника аварии – ему объявили подозрение. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Водителю Dacia грозит от 3 до 8 лет заключения.

