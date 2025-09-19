12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 11:56

Стало відомо, чому в Полтаві терміново прибрали вертоліт Мі-2 з постаменту

19 вересня 2025, 11:56
Фото: соцмережі
Вертоліт Мі-2, який 17 вересня встановили у центрі Полтави на постаменті колишнього пам'ятника Петру І, демонтували вже наступного вечора – через занепокоєння містян

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що до Полтавської районної військової адміністрації надійшли скарги: люди боялися, що під час повітряних атак росіяни можуть сприйняти експонат за бойову техніку й завдати удару по центру міста.

Дехто також припускав, що окупанти можуть ударити символічно – по місцю, де раніше стояв монумент Петру І, а тепер з'явилася техніка ЗСУ.

Щоб уникнути подальшого напруження та будь-яких провокацій, командування ухвалило рішення демонтувати інсталяцію раніше запланованого строку.

Нагадаємо, Мі-2 встановили на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика біля простору розвитку "Містохаб". У 18-й окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського пояснили, що вертоліт мав стояти щонайменше три тижні – до 10-ї річниці створення бригади.

Мі-2 – не бойова машина, а транспортно-навчальний вертоліт, який колись використовували для тренувань парашутистів. Перед встановленням його відреставрували й пофарбували.

Увечері 18 вересня вертоліт демонтували з постаменту.

Полтава пам'ятник вертоліт Мі-2 вертоліт демонтаж містяни
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
