13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2025, 13:27

Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию

18 сентября 2025, 13:27
Читайте також українською мовою
Фото: интернет издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

В центре Полтавы установили вертолет Ми-2 на постаменте, где еще весной стоял памятник на месте отдыха Петра I

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что временная экспозиция смонтирована на перекрестке улиц Спасской и Филиппа Орлика возле пространства развития "Мистохаб".

Вертолет доставили и установили с помощью крана.

Как рассказал "Суспильному" представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита, транспорт ранее использовалась для выполнения боевых задач.

Вертолет будет оставаться в Полтаве ориентировочно до трех недель.

Инициатива приурочена к 10-летию создания бригады. Первый вертолет "Ми-8" подразделение получило 1 октября 2015 года – этот день и считается днем рождения 18 ОБрАА.

Как известно, ранее на месте, где стоял памятник русскому царю, был установлен гигантский дидух.

Напомним, что памятник российскому царю в Полтаве был снесен еще в феврале 2025 года. Демонтаж прошел благодаря неравнодушным гражданам и без привлечения бюджетных средств. До этого три года Петр стоял обмотанный черным пакетом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава памятник вертолет Ми-2 памятник русскому царю экспозиция
Рынок погребений в Полтаве: как "свободные" места на закрытых кладбищах становятся платными
16 сентября 2025, 17:24
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 16:50
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В открытый доступ попали документы граждан при тестировании е-нотариата
18 сентября 2025, 14:58
Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины
18 сентября 2025, 14:40
Заплатила за несуществующее авто: на Прикарпатье мошенник "заработал" на женщине почти 100 тысяч
18 сентября 2025, 14:15
В Донецкой области 10-летний мальчик больше года ухаживал за лежащими братьями – начато расследование
18 сентября 2025, 14:15
$10 тысяч за человека: в Польше раскрыли схему перевозки уклонистов в локомотивах
18 сентября 2025, 13:49
В Полтавской области разоблачили юношей, которые поджигали автомобили
18 сентября 2025, 13:37
Харьковские аграрии могут получить помощь через Государственный аграрный реестр
18 сентября 2025, 13:15
Звание Героя Украины для Андрея Парубия: Рада поддержала обращение к Зеленскому
18 сентября 2025, 12:46
Завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК: в чем его подозревают
18 сентября 2025, 12:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »