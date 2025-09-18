Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию

Фото: интернет издание "Полтавщина"

В центре Полтавы установили вертолет Ми-2 на постаменте, где еще весной стоял памятник на месте отдыха Петра I

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что временная экспозиция смонтирована на перекрестке улиц Спасской и Филиппа Орлика возле пространства развития "Мистохаб".

Вертолет доставили и установили с помощью крана.

Как рассказал "Суспильному" представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита, транспорт ранее использовалась для выполнения боевых задач.

Вертолет будет оставаться в Полтаве ориентировочно до трех недель.

Инициатива приурочена к 10-летию создания бригады. Первый вертолет "Ми-8" подразделение получило 1 октября 2015 года – этот день и считается днем рождения 18 ОБрАА.

Как известно, ранее на месте, где стоял памятник русскому царю, был установлен гигантский дидух.

Напомним, что памятник российскому царю в Полтаве был снесен еще в феврале 2025 года. Демонтаж прошел благодаря неравнодушным гражданам и без привлечения бюджетных средств. До этого три года Петр стоял обмотанный черным пакетом.