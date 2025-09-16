Фото: скриншот статьи с сайта Полтавского горсовета

Об этом сообщают подписчики сайта Полтавского горсовета, передает RegioNews.

В Полтавском городском совете была обнаружена ошибка в материале, посвященном 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко. На официальном сайте горсовета в новости от 9 марта прошлого года были опубликованы строчки, которые ошибочно приписали великому украинскому поэту.

В частности, подписчики обратили внимание на стихотворение:

"Так посмотришь издали на москаля -

как будто он действительно человек:

идет себе как сирота, глазами – моргает, губами – плям,

и где-то случается минута – его бывает даже жалко.

А ближе подойдешь – скотина..."

На самом деле эти строки принадлежат киевскому писателю Яну Таксюру, создавшему их в 1990-х годах. В 2023 году стихотворение приобрело популярность в соцсетях как шутка с припиской, что это творчество Тараса Шевченка. Этот случай по всей видимости и стал причиной того, что строчки оказались на сайте горсовета.

Ян Таксюр в Киеве был соучредителем так называемого "Русского клуба" и публично известен из-за своих пророссийских взглядов. Он выступал против Православной церкви Украины. В 2022 году его задержали по обвинению в государственной измене, а в 2023 году его обменяли на попавшего в плен под Бахмутом украинского военнослужащего.

