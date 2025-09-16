На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
Подписчики сайта Полтавского горсовета обнаружили, что строки, приписанные Тарасу Шевченко, действительно принадлежат современному писателю Яну Таксюру
Об этом сообщают подписчики сайта Полтавского горсовета, передает RegioNews.
В Полтавском городском совете была обнаружена ошибка в материале, посвященном 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко. На официальном сайте горсовета в новости от 9 марта прошлого года были опубликованы строчки, которые ошибочно приписали великому украинскому поэту.
В частности, подписчики обратили внимание на стихотворение:
"Так посмотришь издали на москаля -
как будто он действительно человек:
идет себе как сирота, глазами – моргает, губами – плям,
и где-то случается минута – его бывает даже жалко.
А ближе подойдешь – скотина..."
На самом деле эти строки принадлежат киевскому писателю Яну Таксюру, создавшему их в 1990-х годах. В 2023 году стихотворение приобрело популярность в соцсетях как шутка с припиской, что это творчество Тараса Шевченка. Этот случай по всей видимости и стал причиной того, что строчки оказались на сайте горсовета.
Ян Таксюр в Киеве был соучредителем так называемого "Русского клуба" и публично известен из-за своих пророссийских взглядов. Он выступал против Православной церкви Украины. В 2022 году его задержали по обвинению в государственной измене, а в 2023 году его обменяли на попавшего в плен под Бахмутом украинского военнослужащего.
Ранее сообщалось, что студенты-первокурсники, не явившиеся на занятие в течение первых 10 дней обучения, подпадают под отчисления. Теперь в Министерстве образования предупреждают: некоторых из них могут даже передавать в территориальные центры комплектования, что ставит их дальнейшее образование под сомнение.