16 сентября 2025, 16:50

На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра

16 сентября 2025, 16:50
Фото: скриншот статьи с сайта Полтавского горсовета
Подписчики сайта Полтавского горсовета обнаружили, что строки, приписанные Тарасу Шевченко, действительно принадлежат современному писателю Яну Таксюру

Об этом сообщают подписчики сайта Полтавского горсовета, передает RegioNews.

В Полтавском городском совете была обнаружена ошибка в материале, посвященном 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко. На официальном сайте горсовета в новости от 9 марта прошлого года были опубликованы строчки, которые ошибочно приписали великому украинскому поэту.

В частности, подписчики обратили внимание на стихотворение:

"Так посмотришь издали на москаля -
как будто он действительно человек:
идет себе как сирота, глазами – моргает, губами – плям,
и где-то случается минута – его бывает даже жалко.
А ближе подойдешь – скотина..."

На самом деле эти строки принадлежат киевскому писателю Яну Таксюру, создавшему их в 1990-х годах. В 2023 году стихотворение приобрело популярность в соцсетях как шутка с припиской, что это творчество Тараса Шевченка. Этот случай по всей видимости и стал причиной того, что строчки оказались на сайте горсовета.

Ян Таксюр в Киеве был соучредителем так называемого "Русского клуба" и публично известен из-за своих пророссийских взглядов. Он выступал против Православной церкви Украины. В 2022 году его задержали по обвинению в государственной измене, а в 2023 году его обменяли на попавшего в плен под Бахмутом украинского военнослужащего.

Ранее сообщалось, что студенты-первокурсники, не явившиеся на занятие в течение первых 10 дней обучения, подпадают под отчисления. Теперь в Министерстве образования предупреждают: некоторых из них могут даже передавать в территориальные центры комплектования, что ставит их дальнейшее образование под сомнение.

16 сентября 2025
