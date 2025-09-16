12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 17:24

Рынок погребений в Полтаве: как "свободные" места на закрытых кладбищах становятся платными

16 сентября 2025, 17:24
Читайте також українською мовою
Фото: Полтавская волна
Читайте також
українською мовою

В Полтаве журналисты обнаружили свежие захоронения на территории, где по закону новые захоронения запрещены

Об этом пишет "Полтавская волна", передает RegioNews.

В Полтаве на закрытом Центральном кладбище фиксируют свежие захоронения, хотя новые захоронения там по закону запрещены. Местные ритуальные службы предлагают клиентам разные варианты захоронений, в том числе на формально закрытых участках, а стоимость места стартует от 20 тысяч гривен. Эксперты отмечают, что спрос на такие услуги увеличивается из-за ограниченного количества открытых кладбищ в городе.

Коммунальное предприятие "Спецкомбинат похоронно-ритуального обслуживания" контролирует 91 кладбище в Полтаве и предоставляет стандартный перечень ритуальных услуг, включая продажу гробов, венков и крестов. Работники предприятия также могут организовать захоронение "под ключ", принимая на себя оформление документов, транспортировку тела и координацию с полицией и медиками.

Журналистское расследование показало, что даже на закрытых территориях найти свободное место можно, однако приходится обращаться к "неофициальным" каналам. Такие схемы фактически создают рынок недвижимости на кладбищах, где цена определяется расположением участка и доступностью захоронения.

Эксперты отмечают, что ограниченность земли и высокий спрос на погребение делают эту сферу прибыльной, а любой свободный клочок на Центральном кладбище быстро находит применение за деньги.

Ранее сообщалось, в Киеве задержан 60-летний мужчина за серию нападений на женщин на территории кладбища. Правоохранители выясняют все обстоятельства его преступлений и проверяют возможные новые факты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава кладбище похороны захоронение ритуальная служба услуги деньги земля
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 16:50
Укрпочта потеряла 2,5 млрд грн с начала войны – компания на грани дефолта
16 сентября 2025, 15:40
Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера
16 сентября 2025, 09:56
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову
16 сентября 2025, 17:29
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16 сентября 2025, 17:06
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 16:50
В Полтавской области педофил неоднократно насиловал мальчика с инвалидностью
16 сентября 2025, 16:45
Нанесли более 3 млн грн ущерба природе: в Киевской области браконьеры ловили рыбу в Чернобыльской зоне
16 сентября 2025, 16:30
В Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай
16 сентября 2025, 16:25
В Кировоградской области приговорили мужчину к 10 годам за изнасилование 13-летней девочки
16 сентября 2025, 15:59
Сетью распространяется информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине – комментарий патрульной полиции
16 сентября 2025, 15:53
Укрпочта потеряла 2,5 млрд грн с начала войны – компания на грани дефолта
16 сентября 2025, 15:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »