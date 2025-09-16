Фото: Полтавская волна

В Полтаве журналисты обнаружили свежие захоронения на территории, где по закону новые захоронения запрещены

Об этом пишет "Полтавская волна", передает RegioNews.

В Полтаве на закрытом Центральном кладбище фиксируют свежие захоронения, хотя новые захоронения там по закону запрещены. Местные ритуальные службы предлагают клиентам разные варианты захоронений, в том числе на формально закрытых участках, а стоимость места стартует от 20 тысяч гривен. Эксперты отмечают, что спрос на такие услуги увеличивается из-за ограниченного количества открытых кладбищ в городе.

Коммунальное предприятие "Спецкомбинат похоронно-ритуального обслуживания" контролирует 91 кладбище в Полтаве и предоставляет стандартный перечень ритуальных услуг, включая продажу гробов, венков и крестов. Работники предприятия также могут организовать захоронение "под ключ", принимая на себя оформление документов, транспортировку тела и координацию с полицией и медиками.

Журналистское расследование показало, что даже на закрытых территориях найти свободное место можно, однако приходится обращаться к "неофициальным" каналам. Такие схемы фактически создают рынок недвижимости на кладбищах, где цена определяется расположением участка и доступностью захоронения.

Эксперты отмечают, что ограниченность земли и высокий спрос на погребение делают эту сферу прибыльной, а любой свободный клочок на Центральном кладбище быстро находит применение за деньги.

