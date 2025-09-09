В Одесской области правоохранители заблокировали очередной канал незаконной переправки мужчин за границу

фото: Национальная полиция

Житель Одессы за 7000 долларов организовал бегство «клиента» в непризнанное Приднестровье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 20-летний мужчина подыскал в популярном мессенджере одессита и пообещал за денежное вознаграждение организовать ему пересечение государственной границы Украины с непризнанным Приднестровьем.

Стоимость своих услуг злоумышленник оценил в 7000 долларов.

Следователи задокументировали, как на первой "консультационной" встрече с "клиентом" мать последнего уплатила организатору 1000 долларов задатка.

Полицейские задержали организатора в процессуальном порядке. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову. "Беспрепятственный проезд" через пункт пропуска стоил "клиентам" 16 000 долларов.