15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 14:33

На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання

11 вересня 2025, 14:33
Фото: Нацполіція
У Полтавській області затримали члена військово-лікарської комісії Кременчуцького районного ТЦК. Виявилось, що він брав хабарі

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Затримали члена ВЛК після отримання 5 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв "оформити" дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у нього знайшли:

  • медичну документацію,
  • понад 80 тисяч доларів, 3 мільйони євро та пів мільйона гривень,
  • документи на нерухомість за кордоном.

Члену ВЛК повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави у 242 тисяч гривень.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.

