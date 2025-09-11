Фото: Нацполіція

У Полтавській області затримали члена військово-лікарської комісії Кременчуцького районного ТЦК. Виявилось, що він брав хабарі

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Затримали члена ВЛК після отримання 5 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв "оформити" дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у нього знайшли:

медичну документацію,

понад 80 тисяч доларів, 3 мільйони євро та пів мільйона гривень,

документи на нерухомість за кордоном.

Члену ВЛК повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави у 242 тисяч гривень.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.