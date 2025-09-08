Смертельное ДТП в Полтавской области: погиб водитель скутера
В Полтавской области водитель скутера не справился с управлением. К сожалению, он не выжил
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Авария произошла 6 сентября на улице Полтавской в Карловке. 36-летний мужчина не справился с управлением скутера HONDA. Он врезался в электросопротивление. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, в больнице он скончался.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний парень, скончался в больнице.
