Фото: Нацполиция

В Полтавской области водитель скутера не справился с управлением. К сожалению, он не выжил

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 6 сентября на улице Полтавской в Карловке. 36-летний мужчина не справился с управлением скутера HONDA. Он врезался в электросопротивление. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, в больнице он скончался.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний парень, скончался в больнице.