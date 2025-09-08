13:05  08 вересня
08 вересня 2025, 17:45

Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера

08 вересня 2025, 17:45
Фото: Нацполіція
На Полтавщині водій скутера не впорався з керуванням. На жаль, він не вижив

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 вересня на вулиці Полтавській у Карлівці. 36-річний чоловік не впорався з керуванням скутера HONDA. Він врізався в електроопору. Внаслідок ДТП водій отримав травми та був госпіталізований. На жаль, у лікарні він помер.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.

ДТП аварія Полтавська область
