Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
На Полтавщині водій скутера не впорався з керуванням. На жаль, він не вижив
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 6 вересня на вулиці Полтавській у Карлівці. 36-річний чоловік не впорався з керуванням скутера HONDA. Він врізався в електроопору. Внаслідок ДТП водій отримав травми та був госпіталізований. На жаль, у лікарні він помер.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.
