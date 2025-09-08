Фото: Нацполіція

На Полтавщині водій скутера не впорався з керуванням. На жаль, він не вижив

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 вересня на вулиці Полтавській у Карлівці. 36-річний чоловік не впорався з керуванням скутера HONDA. Він врізався в електроопору. Внаслідок ДТП водій отримав травми та був госпіталізований. На жаль, у лікарні він помер.

Правоохоронці розпочали розслідування.

