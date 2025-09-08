Фото: Нацполиция

В Прикарпатье 19-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии погибли два человека

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла в городе Снятын вечером 7 сентября. Предварительно 19-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль съехал в кювет и столкнулся с бетонной электроопорой. После этого авто опрокинулось на крышу.

В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир погибли на месте. Двое 16-летних пассажиров госпитализировали с травмами. Правоохранители начали расследование.

