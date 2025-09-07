фото: Национальная полиция

ДТП произошло 6 сентября, около 22 часов, на автодороге между населенными пунктами Каменское и Виноградовка Арцизской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 22-летняя водитель автомобиля Opel Astra не справилась с управлением и уехала с дороги. Легковушка въехала в придорожное дерево и опрокинулась.

Кроме нее, в салоне находились еще четверо ее односельчан: 22-летняя женщина со своим 15-летним братом и две девушки 14-ти и 13-ти лет. К сожалению, девочки погибли.

Женщин с парнем каретой скорой помощи доставили в больницу с многочисленными травмами.

Напомним, в конце августа мэр города Рени в Одесской области попал в ДТП. В результате аварии погибла его мать.