Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

12-летняя девочка без разрешения взяла квадроцикл и отправилась кататься вместе с подругой. Не справившись с управлением, она съехала в кювет и врезалась в дерево.

Пассажирка не пострадала, а водительницу с травмами и переломом госпитализировали.

По данному факту следователи открыли производство.

Напомним, 7 сентября в Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan. От полученных травм два человека погибли на месте.