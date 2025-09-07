Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
В Кременчуге в ночь на 7 сентября в результате российских обстрелов повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую ОВА.
Отмечается, что движение переправой перекрыто.
Власти также пишет о прямых попаданиях и падениях обломков в области.
В Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий.
Кроме того, в Полтавском районе обломки БПЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий.
Напомним, в РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В городе прогремели десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения.
