07:59  07 сентября
В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
08:55  07 сентября
В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
09:44  07 сентября
Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2025, 09:44

Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине

07 сентября 2025, 09:44
Читайте також українською мовою
фото: Полтавская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Кременчуге в ночь на 7 сентября в результате российских обстрелов повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую ОВА.

Отмечается, что движение переправой перекрыто.

Власти также пишет о прямых попаданиях и падениях обломков в области.

В Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

Кроме того, в Полтавском районе обломки БПЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий.

Напомним, в РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В городе прогремели десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ мост Полтавская область Днепр атака Полтавская ОВА
Россия запустила по Украине рекордное количество дронов
07 сентября 2025, 08:45
Фортификационный скандал на Полтавщине: дело в фокусе НАБУ
04 сентября 2025, 10:15
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара РФ, есть погибшие
07 сентября 2025, 11:33
Украинские военные снова ударили по нефтепроводу "Дружба"
07 сентября 2025, 11:11
Россияне ночью ударили по конному клубу на Киевщине и убили лошадей
07 сентября 2025, 10:24
Атака на здание Кабмина в Киеве: на верхних этажах пожар
07 сентября 2025, 10:15
В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
07 сентября 2025, 08:55
Россия запустила по Украине рекордное количество дронов
07 сентября 2025, 08:45
РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области
07 сентября 2025, 08:14
В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
07 сентября 2025, 07:59
В Сумской области обезвредили взрывчатку, спрятанную в пенопластовом российском дроне
06 сентября 2025, 19:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »