Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине

фото: Полтавская ОВА

В Кременчуге в ночь на 7 сентября в результате российских обстрелов повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую ОВА.

Отмечается, что движение переправой перекрыто.

Власти также пишет о прямых попаданиях и падениях обломков в области.

В Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

Кроме того, в Полтавском районе обломки БПЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий.

Напомним, в РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В городе прогремели десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения.