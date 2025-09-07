07:59  07 сентября
В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
08:55  07 сентября
В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
09:44  07 сентября
Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
07 сентября 2025, 08:14

РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области

07 сентября 2025, 08:14
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали Кременчуга. В городе раздались десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение", – говорится в сообщении.

По словам Малецкого, информацию о последствиях вражеских обстрелов сообщит областная военная администрация.

Напомним, несколько недель назад в Кременчуге после атаки обнаружили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Перед этим Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области.

