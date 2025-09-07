РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области
В ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали Кременчуга. В городе раздались десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
"В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение", – говорится в сообщении.
По словам Малецкого, информацию о последствиях вражеских обстрелов сообщит областная военная администрация.
Напомним, несколько недель назад в Кременчуге после атаки обнаружили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Перед этим Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области.
В Полтавской области женщина выпала из окна и погиблаВсе новости »
04 сентября 2025, 10:49На Полтавщине будут судить мужчину, избившего 9-летнюю падчерицу
03 сентября 2025, 11:08В Полтавской области мужчина упал с высоты на предприятии
03 сентября 2025, 09:40
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара РФ, есть погибшие
07 сентября 2025, 11:33Украинские военные снова ударили по нефтепроводу "Дружба"
07 сентября 2025, 11:11Россияне ночью ударили по конному клубу на Киевщине и убили лошадей
07 сентября 2025, 10:24Атака на здание Кабмина в Киеве: на верхних этажах пожар
07 сентября 2025, 10:15Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
07 сентября 2025, 09:44В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
07 сентября 2025, 08:55Россия запустила по Украине рекордное количество дронов
07 сентября 2025, 08:45В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
07 сентября 2025, 07:59В Сумской области обезвредили взрывчатку, спрятанную в пенопластовом российском дроне
06 сентября 2025, 19:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия