РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали Кременчуга. В городе раздались десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение", – говорится в сообщении.

По словам Малецкого, информацию о последствиях вражеских обстрелов сообщит областная военная администрация.

Напомним, несколько недель назад в Кременчуге после атаки обнаружили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Перед этим Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области.