08 вересня 2025, 07:33

З'явились фото пошкодженого мосту в Кременчуці після атаки росіян

08 вересня 2025, 07:33
Фото: Facebook/Олександр Перцовський
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський оприлюднив фото наслідків атаки на Крюківський міст у Кременчуці 

Про це інформує RegioNews.

"Ворог спробував розірвати два береги Дніпра у Кременчуці. Автомобільне сполучення вже відновлено", – написав Перцовський.

За його словами, всі залізничні підрозділи працювали на місці разом із вибухотехніками. Тривають роботи з відновлення залізничного сполучення. Тимчасово запущено автобусні шатли для перевезення пасажирів, жоден рейс далекого сполучення не скасовували.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що ремонтні роботи ще тривають, через що найближчими днями можливі короткочасні перекриття руху на мосту.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині. У місті пролунали десятки вибухів, частина населення залишилася без електропостачання. Окрім того, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.

Полтавська область Кременчук міст атака російська армія війна пошкодження
Росія змінила тактику ударів по Україні
07 вересня 2025, 17:58
Внаслідок атаки по Києву постраждала вагітна жінка
07 вересня 2025, 15:48
Внаслідок масованої нічної атаки РФ загинули четверо людей і майже півсотні дістали поранення
07 вересня 2025, 14:44
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08 вересня 2025, 10:22
Сили оборони повністю звільнили Зарічне на Донеччині – Генштаб
08 вересня 2025, 09:51
Скандал у харківському виші: майор принизив курсанта через акцію на підтримку полонених
08 вересня 2025, 09:24
У квартирі підозрюваного у вбивстві Парубія знайшли боєприпаси і колекцію радянських нагород
08 вересня 2025, 09:09
РФ запустила понад 140 ударних БпЛА по Україні: як відпрацювала ППО
08 вересня 2025, 08:49
Росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині: триває ліквідація наслідків
08 вересня 2025, 08:30
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
08 вересня 2025, 08:16
У Києві з-під завалів дев'ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка
08 вересня 2025, 07:50
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 07:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
