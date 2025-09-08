З'явились фото пошкодженого мосту в Кременчуці після атаки росіян

Фото: Facebook/Олександр Перцовський

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський оприлюднив фото наслідків атаки на Крюківський міст у Кременчуці

Про це інформує RegioNews.

"Ворог спробував розірвати два береги Дніпра у Кременчуці. Автомобільне сполучення вже відновлено", – написав Перцовський.

За його словами, всі залізничні підрозділи працювали на місці разом із вибухотехніками. Тривають роботи з відновлення залізничного сполучення. Тимчасово запущено автобусні шатли для перевезення пасажирів, жоден рейс далекого сполучення не скасовували.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що ремонтні роботи ще тривають, через що найближчими днями можливі короткочасні перекриття руху на мосту.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині. У місті пролунали десятки вибухів, частина населення залишилася без електропостачання. Окрім того, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.