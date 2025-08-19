В Кременчуге после атаки обнаружили неразорванные кассетные боеприпасы

Фото: Facebook/Виталий Малецкий

В Кременчуге, после очередного вражеского обстрела, были найдены неразорванные кассетные боеприпасы

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает RegioNews .

Местные власти призывают граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности:

не приближаться к подозрительным объектам;

не касаться боеприпасов – они могут взорваться в любой момент;

немедленно сообщать о находке по номерам 101 или 102.

Особенно важно предупредить детей: кассетные элементы имеют серебристый цвет, иногда напоминают мячики и могут привлекать внимание детей.

Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Известно о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.