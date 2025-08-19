У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси

Фото: Facebook/Віталій Малецький

У Кременчуці, після чергового ворожого обстрілу, були знайдені нерозірвані касетні боєприпаси

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, інформує RegioNews.

Місцева влада закликає громадян бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпеки:

не наближатися до підозрілих об’єктів;

не торкатися боєприпасів – вони можуть вибухнути будь-якої миті;

негайно повідомляти про знахідку за номерами 101 або 102.

Особливо важливо попередити дітей: касетні елементи мають сріблястий колір, іноді нагадують м'ячики і можуть привертати увагу дітей.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Відомо про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. У результаті атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.