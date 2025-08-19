08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 10:45

У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси

19 серпня 2025, 10:45
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Віталій Малецький
Читайте также
на русском языке

У Кременчуці, після чергового ворожого обстрілу, були знайдені нерозірвані касетні боєприпаси

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, інформує RegioNews.

Місцева влада закликає громадян бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпеки:

  • не наближатися до підозрілих об’єктів;
  • не торкатися боєприпасів – вони можуть вибухнути будь-якої миті;
  • негайно повідомляти про знахідку за номерами 101 або 102.

Особливо важливо попередити дітей: касетні елементи мають сріблястий колір, іноді нагадують м'ячики і можуть привертати увагу дітей.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Відомо про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. У результаті атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область Кременчук касетні боєприпаси війна атака російська армія діти
Через атаку дронів на Чернігівщині частина населених пунктів без світла
19 серпня 2025, 09:27
Росіяни влучили у будинок на Харківщині: четверо постраждалих, з них дві дитини
19 серпня 2025, 08:59
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 07:58
Всі новини »
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40
Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей
19 серпня 2025, 11:26
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19 серпня 2025, 11:20
В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14
Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО
19 серпня 2025, 10:58
На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
19 серпня 2025, 10:56
33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46
В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби
19 серпня 2025, 10:39
"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації
19 серпня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »