19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 08:59

Россияне попали по дому на Харьковщине: четверо пострадавших, из них два ребенка

19 августа 2025, 08:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 19 августа, российские военные нанесли удар по Лозовской громаде на Харьковщине

Об этом сообщил глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский, передает RegioNews.

"Лозовская громада подверглась вражеской атаке. Попадание в частный жилой дом. Четверо пострадавших, двое детей – два и восемь лет", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа, российские войска нанесли удар по пожарной части в Константиновке Донецкой области. Двое спасателей получили ранения.

19 августа 2025
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
