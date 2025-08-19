В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
В ночь на 19 августа россияне атаковали Песчанский старостат Сумской громады
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Вражеский беспилотник попал в жилой дом. От удара жилье загорелось.
Предварительно, есть пострадавшие.
Продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы.
Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки повреждены объекты энергетики, без света – более 1500 абонентов.
