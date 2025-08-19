Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, из которых были выпущены крылатые ракеты

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что уже с 05:08 ракеты фиксировали в Харьковской области – они направлялись на Полтавщину.

Впоследствии стало известно, что несколько враждебных целей держали курс прямо на Кременчуг. Около 05:26 в городе раздались взрывы.

После этого и. о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора. Самая сложная ситуация – в Лубенском районе, где без электроснабжения остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.

Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и бригады энергетиков – продолжаются аварийные и восстановительные работы.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Напомним, 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. Известно, что погибли три человека. Еще более трех десятков пострадали.

Потом в ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.