Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света
Во вторник утром, 19 августа, территорию Черниговской области атаковали вражеские беспилотники
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки зафиксировано поражение объектов инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением.
На местах уже работают аварийные бригады энергетиков и спасатели. Работы по восстановлению продолжаются.
Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Известно о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.
07 августа 2025
06 августа 2025
