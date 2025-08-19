Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки зафиксировано поражение объектов инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением.

На местах уже работают аварийные бригады энергетиков и спасатели. Работы по восстановлению продолжаются.

Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Известно о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.