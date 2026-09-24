Состояние "прокуроров Кравченко": как обогатились семьи тех, кто сделал карьеру в прокуратуре

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НАБУ и САП по делу "Карфаген" сообщили о подозрении экс-подчиненному Кравченко Сергею Крапиве. По версии следствия, организованная им группа получала взятки за "крышевание" колцентров. Однако за время пребывания Кравченко в должности генпрокурора в прокуратуре многие другие люди тоже "засветились" в прокуратуре

Об этом говорится в расследовании журналистов "hromadske", передает RegioNews.

Врач из Ровно с квартирой в ЖК бизнес-класса

Иван Тимошенко долгое время служил в киберполиции, в 2022-м году работал в Офисе Генпрокурора, затем – работал в Одесской ОВА при руководстве Олега Кипера . В 2025 году Иван Тимошенко вернулся в прокуратуру, куда его, по данным следствия, трудоустроил Сергей Крапива. При этом правоохранители отметили, что Тимошенко в своей должности успевал заниматься бытовыми вопросами генпрокурора Кравченко.

"Ваня, а закажите мне, там вот эти все билеты есть у Дианы. Выясните, когда мы прилетаем в Мадрид, и на все время пребывания в Мадриде вот этот номер… Закажи какой-нибудь хороший номер в этой гостинице. В этом отеле и рядом с этой гостиницей в радиусе там 10 минут ходьбы найдите какой-нибудь отель. Ну, где можно просто номер официальный, ну какой-то бюджетный", — прокурор САП зачитал на судебном заседании фрагмент разговора между Сергеем Крапивой и Иваном Тимошенко.

В последней декларации Иван Тимошенко указывал, что арендует квартиру у ЖК "Аристократ" на Печерске площадью 64 квадратных метров. Сам он родом из Ровно, как и его жена Татьяна, а собственного жилья в Киеве нет.

Однако уже в августе 2023 года врач Татьяна вдруг открывает ФЛП "рестораны и торговля", а за четыре месяца того года декларирует 4,6 миллиона гривен дохода. Впоследствии она открыла еще один ФЛП для сдачи недвижимости в аренду. Однако ни одного публичного следа ресторанной деятельности журналисты не обнаружили.

Тесть прокурора, 61-летний Анатолий Гуценко, когда-то баллотировался в Ровенский городской совет. В карточке кандидата он указывал, что работает врачом-анестезиологом. Бизнес-деятельность не зафиксирована. Теща прокурора, 60-летняя Инна Гуценко, тоже врач. В декларации было указано 332 тысячи гривен в год, то есть – ее зарплата составляла примерно 28 тысяч гривен в месяц.

При этом в марте 2023 года теща прокурора купила квартиру в киевском ЖК бизнес-классе Time. Официально она оплатила более 34 тысяч долларов за 50 квадратных метров. То есть, один квадрат в ЖК бизнес-класса в Киеве обошелся врачу из Ровно в 683 доллара. Однако на самом деле цена такой квартиры на рынке примерно от 111 тысяч долларов.

Когда журналисты позвонили по телефону теще чиновника, она отказалась от комментариев и заявила, что она не обязана им рассказывать, сколько она зарабатывает.

Автопарк на четверть миллиарда долларов

48-летний Юрий Кулик мужчина возглавляет Департамент организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Офиса генерального прокурора.

Известно, что в 2024 г. он получал зарплату в Киевской ОВА. Также мужчина с идентичной фамилией, именем и отчеством есть в списке советников председателя Киевской ОВА 2024 года. Тогда Киевскую ОВА возглавлял экс-генпрокурор Руслан Кравченко.

После того, как Кравченко стал генеральным прокурором, Юрий Кулик подал декларацию кандидата на должность начальника департамента Офиса генпрокурора. Параллельно с этим родственники стали пополнять автопарк.

В 2024 году, когда Кулик еще работал в ОВА, мать чиновника Любовь Кулик купила Toyota Camry 2023. Задекларирована стоимость 1,5 миллиона гривен (свыше 40 тысяч долларов). Сам Кулик пользовался этим авто.

В апреле 2025 года отец чиновника Николай Кулик купил BMW X7 xDrive того же года выпуска. Сейчас такой автомобиль можно купить за 120 тысяч долларов.

"По известной мне информации, источником средств для его приобретения (автомобиля — ред.) были личные средства отца, в частности средства, полученные от отчуждения принадлежащего ему имущества. В частности, в августе 2025 года отец отчужил принадлежащий ему на праве частной собственности жилой дом, расположенный в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области", - так объяснил эти покупки Юрий Кулик в комментарии журналистам.

Однако журналисты выяснили, что дом его отец продал только четыре месяца спустя после покупки авто. Кроме того, его мать купила еще BMW X4 xDrive 2022 выпуска. Такие сейчас можно купить примерно за 60 тысяч долларов. В общей сложности их автопарк оценивают более чем в 200 тысяч долларов.

71-летний отец должностного лица не имеет бизнеса, как и его 71-летняя мать. У них только старая квартира на Обороне и дом в Лебедевке на 23 квадратных метра. Откуда у них деньги на такие авто – неизвестно.

У самого чиновника Юрия Кулика по состоянию на 2024 год было 28 тысяч долларов и более 30 тысяч гривен сбережений. По его словам, мать не работает, но его отец до сих пор трудоустроен - руководителем Департамента безопасности и организации бизнеса в ООО "Энергоменеджмент".

Сказочные скидки на авто

34-летний Ашот Геворкян в прокуратуре с 2019 года. В 2025 году он из начальника отдела стал руководителем департамента по противодействию оргпреступности.

Чиновник живет в ЖК "Новопечерский квартал №5", как ранее говорили в Антикоррупционном центре "Граница". В частности, указывалось, что усиление позиций Геворкяна могло быть связано с его дружелюбными отношениями с Кравченко.

30-летняя жена чиновника Алина Геворкян в 2021 году купила квартиру в том же ЖК: почти за 62 квадратных метра она заплатила 1,9 миллиона гривен (70 тысяч долларов). Хотя такие квартиры в том же году продавали за 120 тысяч долларов.

Жена чиновника открыла ФЛП через два года после покупки жилья. До этого она занималась продажей детских вещей на маркетплейсах. В год покупки квартиры родственники чиновника и его супруги дарили супругам деньги. Наибольшую сумму – 800 тысяч гривен – подарил тесть Ашота Геворкяна Виталий Руденко. Хотя свой ФЛП по торговле с лотков и на рынках мужчина закрыл еще в 2019 году и никакого бизнеса у него нет.

"О происхождении средств, полученных в подарок от родственников, могу отметить, что они были сэкономлены ими на протяжении жизни", - заявил Геворкяк в комментарии журналистам.

В прошлом году его жена купила Škoda Karoq в 2022 году выпуска за якобы более 20 тысяч долларов, хотя такое авто раньше продавали за 34 тысячи долларов.

Мать прокурора в 2023 году купила Škoda Kodiaq в 2022 году выпуска, которая продавалась более чем за 40 тысяч долларов, в четыре раза дешевле — всего за 10 тысяч долларов.

Светлана Долгорук только с 2022 года занимается розничной торговлей одеждой и обувью как ФЛП. И имеет фирму, которая за восемь лет своего существования, по данным аналитической платформы YouControl, заработала чистыми 199 300 гривен. Сам Геворкян объяснил разницу цен в объявлениях продавцов и его декларации тем, что сами продавцы установили такую стоимость автомобилей.

Отец-россиянин и две квартиры

37-летний Даниил Трунин возглавляет Департамент надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Он перешел в офис генпрокурора уже после того, как назначили Руслана Кравченко.

Его мать Ирина Трунина в 2023 году приобрела имущественные права на две квартиры в ЖК бизнес-класса Podil Plaza & Residence. Общая площадь – 108,2 квадратного метра. Минимальная стоимость одного квадратного метра в этом ЖК тогда начиналась от 1644 долларов. То есть, рыночная стоимость двух квартир должна составлять от 6,5 миллиона гривен, или почти 180 тысяч долларов. Но мать прокурора 23 марта 2023 уплатила за имущественные права на две квартиры всего более 70 тысяч долларов.

Сам Трунин в комментарии журналистам сообщил, что пользуется квартирой матери, но не знает, была ли цена на это жилье рыночной. По его словам, его мать "в 1997 году вместе с осуществлением преподавательской деятельности до оккупации города Луганск осуществляла предпринимательскую деятельность, которая в настоящее время прекращена, и была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, соответственно средства на инвестирование в объекты недвижимости у нее были".

С 2024 женщина работает в Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. Преподает менеджмент и маркетинг. Ректор университета, как выяснили СМИ, зарабатывает 60 838 гривен в месяц. Сама Ирина Трунина отказалась комментировать происхождение средств на недвижимость.

Отец прокурора Юрий Трунин, согласно утечкам из баз данных, 10 апреля 2019 года получил российский паспорт. Также, согласно утечкам из баз данных, с 2019 года он получал зарплату у российской компании "Газпром Газораспределение Тверь". В резюме он указывал, что хочет работать инженером-механиком.

Даниил Трунин в ответ на запрос журналистов сообщил, что "никогда не общался" со своим биологическим отцом.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу . По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения , о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.

В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для объявления не было.

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