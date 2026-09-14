Кравченко выехал за границу: генпрокурор заявил о служебной командировке

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

"Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в его рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаки концентрации ими неконтролируемого влияния и риски, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и Украины демократических", – заявил Кравченко.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, генпрокурор находится в Литве.

Ранее издание сообщало, что Кравченко в ночь на 14 сентября уехал за границу на служебном автомобиле.

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Вечером 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.