Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко
Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора
Об этом сообщает RegioNews.
Парламент в целом поддержал соответствующее решение №16064. "За" проголосовали 317 народных депутатов.
Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.
Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.
Впоследствии стало известно, что генпрокурор выехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.
Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.
В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для его объявления не было.