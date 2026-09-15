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15 сентября 2026, 12:40

Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко

15 сентября 2026, 12:40
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Фото: ОГП
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Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора

Об этом сообщает RegioNews.

Парламент в целом поддержал соответствующее решение №16064. "За" проголосовали 317 народных депутатов.

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор выехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.

В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для его объявления не было.

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