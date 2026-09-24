Статки "прокурорів Кравченка": як збагатились родини тих, хто зробив кар'єру в прокуратурі

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НАБУ і САП у справі "Карфаген" повідомили про підозру екс-підлеглому Кравченка Сергію Крапиві. За версією слідства, організована ним група отримувала хабарі за "кришування" колцентрів. Проте за час перебування Кравченка на посаді генпрокурора у прокуратурі багато інших людей теж "засвітились" у прокуратурі

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "hromadske", передає RegioNews.

Лікарка з Рівного з квартирою в ЖК бізнес-класу

Іван Тимошенко тривалий час служив у кіберполіції, у 2022-му році працював у Офісі Генпрокурора, потім - працював в Одеській ОВА за керівництва Олега Кіпера. У 2025 році Іван Тимошенко повернувся до прокуратури, куди його, за даними слідства, працевлаштував Сергій Крапива. При цьому правоохоронці зауважили, що Тимошенко на своїй посаді встигав займатись побутовими питаннями генпрокурора Кравченка.

"Ваню, а замовте мені, там ось ці всі квитки є у Діани. З’ясуйте, коли ми прилітаємо до Мадрида, і на весь час перебування в Мадриді ось цей номер… Замов якийсь хороший номер у цьому готелі. У цьому готелі й поруч із цим готелем у радіусі там 10 хвилин ходьби знайдіть якийсь готель. Ну, де можна просто номер офіційний, ну якийсь бюджетний", — прокурор САП зачитав на судовому засіданні фрагмент розмови між Сергієм Кропивою та Іваном Тимошенком.

В останній декларації Іван Тимошенко вказував, що орендує квартиру в ЖК "Аристократ" на Печерську площею 64 квадратних метрів. Сам він родом з Рівного, як і його дружина Тетяна, а власного житла в Києві не має.

Проте вже в серпні 2023 року лікарка Тетяна раптом відкриває ФОП "ресторани та торгівля", а за чотири місяці того року декларує 4,6 мільйона гривень доходу. Згодом вона відкрила ще один ФОП, для здачі нерухомості в оренду. Проте жодного публічного сліду ресторанної діяльності журналісти не знайшли.

Тесть прокурора, 61-річний Анатолій Гуценко, колись балотувався до Рівненської міської ради. У картці кандидата він вказував, що працює лікарем-анестезіологом. Бізнес-діяльності не зафіксовано. Теща прокурора, 60-річна Інна Гуценко, теж лікарка. У декларації було вказано 332 тисячі гривень за рік, тобто - її зарплата становила приблизно 28 тисяч гривень на місяць.

При цьому в березні 2023 року теща прокурора купила квартиру в київському ЖК бізнес-класу Time. Офіційно вона сплатила понад 34 тисячі доларів за 50 квадратних метрів. Тобто, один квадрат у ЖК бізнес-класу в Києві обійшовся лікарці з Рівного у 683 долари. Однак насправді ціна такої квартири на ринку приблизно від 111 тисяч доларів.

Коли журналісти зателефонували тещі посадовця, вона відмовилась від коментарів та заявила, що вона не зобов'язана їм розповідати, скільки вона заробляє.

Автопарк на чтверть мільярда доларів

48-річний Юрій Кулик чоловік очолює Департамент організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу генерального прокурора.

Відомо, що у 2024 році він отримував зарплату в Київській ОВА. Також чоловік із ідентичним прізвищем, ім'ям та по батькові є у списку радників голови Київської ОВА 2024 року. Тоді Київську ОВА очолював екс-генпрокурор Руслан Кравченко.

Після того як Кравченко став генеральним прокурором, Юрій Кулик подав декларацію кандидата на посаду начальника департаменту Офісу генпрокурора. Паралельно з цим його родичі стали поповнювати автопарк.

У 2024 році, коли Кулик ще працював у ОВА, матір посадовця Любов Кулик купила Toyota Camry 2023. Задекларована вартість 1,5 мільйона гривень (понад 40 тисяч доларів). Сам Кулик користувався цим авто.

У квітні 2025-го року батько чиновника Микола Кулик купив BMW X7 xDrive того самого року випуску. Зараз таку автівку можна купити за 120 тисяч доларів.

"За відомою мені інформацією, джерелом коштів для його придбання (автомобіля — ред.) були особисті кошти батька, зокрема кошти, отримані від відчуження належного йому майна. Зокрема, у серпні 2025 року батько відчужив належний йому на праві приватної власності житловий будинок, розташований у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області", - так пояснив ці покупки Юрій Кулик у коментарі журналістам.

Однак журналісти з'ясували, що будинок його батько продав лише через чотири місяці після купівлі авто. Крім того, його матір купила ще BMW X4 xDrive 2022 року випуску. Такі зараз можна купити приблизно за 60 тисяч доларів. Загалом їхній автопарк оцінюють на понад 200 тисяч доларів.

71-річний батько посадовця не має бізнесу, як і його 71-річна матір. Вони мають лише стару квартиру на Обороні та будинок у Лебедівці на 23 квадратних метри. Звідки у них гроші на такі авто - невідомо.

У самого посадовця Юрія Кулика станом на 2024 рік було 28 тисяч доларів і понад 30 тисяч гривень заощаджень. За його словами, матір не працює, але його батько й досі працевлаштований - керівником Департаменту безпеки та організації бізнесу в ТОВ "Енергоменеджмент".

Казкові знижки на авто

34-річний Ашот Гєворкян у прокуратурі з 2019 року. У 2025 році він з начальника відділу став керівником департаменту з протидії оргзлочинності.

Чиновник живе у ЖК "Новопечерський квартал № 5", як раніше говорили в Антикорупційному центрі "Межа". Зокрема, вказувалось, що посилення позицій Гєворкяна могло бути пов’язане з його приязними стосунками з Кравченком.

30-річна дружина чиновника Аліна Гєворкян у 2021 році купила квартиру в тому ж ЖК: за майже 62 квадратних метрів вона заплатила 1,9 мільйона гривень (70 тисяч доларів). Хоча такі квартири того ж року продавали за 120 тисяч доларів.

Дружина посадовця відкрила ФОП через два роки після купівлі житла. До того вона займалась продажем дитячих речей на маркетплейсах. У рік купівлі квартири родичі посадовця та його дружини дарували подружжю гроші. Найбільшу суму — 800 тисяч гривень — подарував тесть Ашота Гєворкяна Віталій Руденко. Хоча свій ФОП із торгівлі з лотків і на ринках чоловік закрив іще 2019 року й жодного іншого бізнесу в нього немає.

"Щодо походження коштів, отриманих у подарунок від родичів, можу зазначити, що вони були заощаджені ними впродовж життя", - заявив Гєворкяк у коментарі журналістам.

Минулого року його дружина купила Škoda Karoq 2022 року випуску за нібито понад 20 тисяч доларів, хоча таке авто раніше продавали за 34 тисячі доларів.

Матір прокурора у 2023 році купила Škoda Kodiaq 2022 року випуску, яка продавалася за понад 40 тисяч доларів, вчетверо дешевше — всього за 10 тисяч доларів.

Світлана Долгорук лише з 2022 року займається роздрібною торгівлею одягом і взуттям як ФОП. І має фірму, яка за вісім років свого існування, за даними аналітичної платформи YouControl, чистими заробила 199 300 гривень. Сам Гєворкян пояснив різницю цін в оголошеннях продавців та в його декларації тим, що самі продавці встановили таку вартість автомобілів.

Батько-росіянин та дві квартири

37-річний Даниїл Трунін очолює Департамент нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Він перейшов до Офісу генпрокурора вже після того, як призначили Руслана Кравченка.

Його матір Ірина Труніна у 2023 році придбала майнові права на дві квартири у ЖК бізнес-класу Podil Plaza & Residence. Загальна площа — 108,2 квадратного метра. Мінімальна вартість одного квадратного метра в цьому ЖК тоді починалась від 1 644 доларів. Тобто, ринкова вартість двох квартир мала б становить від 6,5 мільйона гривень, або майже 180 тисяч доларів. Але матір прокурора 23 березня 2023 року сплатила за майнові права на дві квартири всього понад 70 тисяч доларів.

Сам Трунін у коментарі журналістам повідомив, що користується квартирою матері, але не знає, чи була ціна на це житло ринковою. За його словами, його матір "у 1997 році разом зі здійсненням викладацької діяльності до окупації міста Луганськ здійснювала підприємницьку діяльність, яка на теперішній час припинена, та була зареєстрована як фізична особа-підприємець, відповідно, кошти на інвестування в об’єкти нерухомості в неї були".

З 2024 року жінка працює у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Викладає менеджмент і маркетинг. Ректор цього університету, як з'ясували ЗМІ, заробляє 60 838 гривень на місяць. Сама Ірина Труніна відмовилась коментувати походження її коштів на нерухомість.

Батько прокурора Юрій Трунін, відповідно до витоків із баз даних, 10 квітня 2019 року отримав російський паспорт. Також, згідно з витоками із баз даних, із 2019 року він отримував зарплату в російській компанії "Газпром Газораспределение Тверь". У резюме він вказував, що хоче працювати інженером-механіком.

Даниїл Трунін у відповідь на запит журналістів повідомив, що "ніколи не спілкувався" зі своїм біологічним батьком.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ та наголосили, що правових підстав для її оголошення не було.

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