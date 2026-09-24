Нападение с ножом в монастыре в Польше: задержан гражданин Украины, есть погибший

Иллюстративное фото: из открытых источников

В польском городе Ярослав на территории монастыря сестер-бенедиктинок произошло нападение с ножом. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщают RMF24 и TVN24, передает RegioNews.

По предварительным данным, 24 сентября около 09:30 в полицию поступило сообщение о нападении мужчины с ножом на территории аббатства сестер-бенедиктинок.

В результате нападения ранения получили пять человек: одна женщина и четверо мужчин. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, четверо раненых мужчин являются священнослужителями. Личность пострадавшей женщины пока не установлена. Также известно об одном погибшем мужчине.

Полицейские задержали нападающего. Им оказался 31-летний гражданин Украины. Мотивы нападения пока неизвестны.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Польше правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве.

Ранее в сети распространилось видео нападения на украинских граждан – мужчину и женщину. Трое мужчин подошли к ним на парковке, окружили и сильно избили. По предварительным данным, причиной стало то, что девушка сделала мужчинам замечания.