"Я давно должен был это сделать": Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу

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Об этом он сказал в видеообращении, передает RegioNews.

По словам Кравченко, Кривонос подозревается в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в действиях, направленных на создание оснований во избежание ответственности в суде.

Кравченко также заявил о подозрении близкому к руководителю САП человеку. Речь идет, по его словам, о возможном влиянии на судью ВАКС, предложении неправомерной выгоды и содействии в уклонении от мобилизации.

Генпрокурор утверждает, что это производство стало причиной ночного штурма Офиса Генерального прокурора.

Отдельно Кравченко заявил, что единственной целью так называемой операции "Карфаген" был доступ к закрытым материалам Генпрокуратуры, касающимся расследования преступлений работников НАБУ. По его словам, для этого проводились обыски в Офисе Генпрокурора, во время которых руководство НАБУ якобы получило доступ к этим материалам.

Кравченко также заявил, что раньше его от принятия подобных решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

В конце обращения генпрокурор призвал директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку.

Дело "Карфаген": подробности

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гайовская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.

– заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн. Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн. грн залога.

– 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн. грн залога. Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицает свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

Уже к вечеру 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.