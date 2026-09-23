17 млн ​​грн за 2,5 года: журналисты рассказали о бизнесе жены фигуранта "Карфагена"

Татьяна Тимошенко, жена фигуранта "Карфагена". Фото: Следствие.

Жена фигуранта операции НАБУ и САП "Карфаген" Ивана Тимошенко, Татьяна, после работы врачом в Ровенском роддоме занялась предпринимательской деятельностью. За два с половиной года ее задекларированный доход от бизнеса составил около 17 миллионов гривен

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", передает RegioNews.

Согласно декларациям Ивана Тимошенко, в первые четыре месяца работы ФЛП в 2023 году его жена получила 4,7 млн. гривен дохода. В 2024 году эта сумма составила 5,9 млн гривен, а в 2025-м – 6,4 млн гривен.

В октябре 2025 года Татьяна Тимошенко закрыла ФЛП, а в августе 2026-го снова зарегистрировала его. Основным видом деятельности указано предоставление в аренду недвижимости. Раньше среди видов деятельности были, в частности, снабжение готовыми блюдами и торговля мебелью.

Татьяна Тимошенко окончила Буковинский государственный медицинский университет и работала в Ровенском роддоме. В последний раз, согласно декларациям мужчины, зарплату там она получала в 2020 году – 1873 гривны.

Что ответила Тимошенко

Журналисты "Следствия.Инфо" обратились к Татьяне Тимошенко, чтобы выяснить, каким именно бизнесом она занимается и как получила миллионные доходы.

На вопрос журналистки о заработанных 4,6 млн гривен Тимошенко заявила, что "таких огромных сумм не зарабатывала", хотя соответствующие суммы указаны в декларациях ее мужа.

Она также посоветовала журналистам расследовать другие дела, которые, по ее мнению, насущнее.

Связь с "Карфагеном"

Иван Тимошенко до 11 сентября работал начальником Департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора.

По данным "Следства.Инфо", на эту должность его мог устроить Сергей Кропива, подозреваемый в "крышевании" мошеннических колл-центров и легализации средств. Ранее Крапива и Тимошенко работали в Одесской ОГА.

Как отмечают в САП, Кропива привлекал Тимошенко к решению бытовых вопросов и организации комфорта для себя и Кравченко. Кроме того, Тимошенко якобы собирал средства с коллег и друзей на подарки. В частности, он участвовал в выборе мотоцикла Harley-Davidson для Крапивы.

Операция "Карфаген": что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты: