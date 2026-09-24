Боевая часть Искандера упала во дворе Киева, но не сдетонировала

Фото: соцсети

В одном из дворов Киева после ночной атаки обнаружили недетонировавшую боевую часть российской баллистической ракеты Искандер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

По предварительной информации, боевая часть лежит между жилыми домами. На месте работают соответствующие службы.

Жителей призывают не приближаться к находке и не пытаться самостоятельно перемещать ее.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на столицу. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.