В Киевской области иномарка влетела в подростка на мотоцикле

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Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.



Предварительно 49-летний водитель Fiat выезжал с прилегающей территории. Он не предпочел в движении и столкнулся с мотоциклом Lifan, который ехал по главной дороге. В результате ДТП 15-летний водитель двухколесного с травмами был госпитализирован.



Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, что в Тернополе суд избрал меру пресечения 21-летнему водителю Porsche Cayenne, который, по данным следствия, вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.