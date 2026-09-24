Фальсифицировали учет газа годами: в Ивано-Франковской области разоблачили организованную группу

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая годами фальсифицировала учет добытого природного газа

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

В результате схемы предприятию насчитывали объемы газа, который фактически не поступал в газотранспортную систему Украины. Сумма незаконно завладевшего ресурса превышает 203 млн. грн.

В мае 2026 года следователи Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность организованной группы.

По данным следствия, директор газодобывающего предприятия привлек к схеме троих своих работников. Вместе они в течение длительного времени незаконно вмешивались в работу систем учета добываемого природного газа.

В результате таких действий в учет вносились данные об объемах добытого газа, фактически не поступавшего в газотранспортную систему Украины. Общая стоимость такого ресурса превышает 203 млн. грн.

В ходе расследования правоохранители проанализировали роль каждого из четырех фигурантов в совершении уголовного преступления.

По результатам следственных действий их действия квалифицировали как совершенные организованной группой.

Правоохранители продолжают расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и других возможных эпизодов.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.