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24 сентября 2026, 09:18

Кравченко после выезда из Украины зарегистрировался в Вене: что выяснили журналисты

24 сентября 2026, 09:18
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Фото: "Украинская правда"
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Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины вместе с супругой зарегистрировал место жительства в столице Австрии Вене

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах, сообщает RegioNews.

Согласно документам, Руслан и Александра Кравченко зарегистрировали место жительства по адресу Jordangasse 7/12 в Вене.

Как выяснили журналисты, по этому адресу расположен офис компании CS Corporate Services GmbH, которая предоставляет юридические адреса для австрийских компаний.

"Но даже в Вене, похоже, Кравченко прибег к нарушениям. Ведь по адресу, указанному в документе из австрийского реестра, располагается не место жительства бывшего украинского генпрокурора как этого требует закон", – говорится в расследовании УП.

Журналисты предполагают, что регистрация по адресу офиса могла быть использована для сокрытия фактического места жительства супругов в Вене.

По тому же адресу зарегистрированы по меньшей мере еще два десятка компаний, среди которых есть структуры международных компаний.

Как известно, Руслан Кравченко в ночь на 14 сентября выехал из Украины из-за пункта пропуска "Шегини – Медика" на автомобиле премиумтакси, а не на служебном транспорте.

Кравченко также подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. 21 сентября его уволили из прокуратуры.

Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу, але обіцяв повернутися.

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