Во Львовской области таможенники обнаружили в рейсовом автобусе партию техники Apple на 2,4 млн грн
Таможенники обнаружили незадекларированную партию техники в рейсовом автобусе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
В пункт пропуска "Грушев – Будомеж" 24 сентября прибыл рейсовый автобус Van Hool сообщением "Варшава – Херсон". Он двигался в направлении "въезда в Украину" под управлением 52-летнего жителя Львовщины.
Для прохождения таможенного контроля водитель подал декларацию, в которой указал лишь перемещение личных вещей. Во время досмотра работники Львовской таможни совместно с пограничниками обнаружили технику Apple, которую пытались переместить с сокрытием от таможенного контроля.
В специально изготовленном тайнике в багажном отделении автобуса находилась 41 единица техники, среди которых 5 iPad, 34 iPhone и 2 часа Apple Watch Ultra.
Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет 2,4 млн гривен.
По этому факту таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, 19 сентября львовские таможенники изъяли первые Apple iPhone 18 Pro Max, пытавшиеся незаконно ввезти в Украину.
22 сентября на границе с Польшей таможенники изъяли iPhone 18-й серии более чем на 800 тысяч гривен.