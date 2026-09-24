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24 сентября 2026, 15:59

19-летнего херсонца подозревают в убийстве 16-летнего парня

24 сентября 2026, 15:59
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Фото: прокуратура Одесской области
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Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу без права на залог 19-летнего уроженца Херсона, подозреваемого в умышленном убийстве 16-летнего знакомого

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, вечером 21 сентября 19-летний мужчина приехал в гости к своему 16-летнему знакомому в частный дом.

Между молодыми людьми внезапно возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта, по версии следствия, подозреваемый схватил кухонный нож и нанес парню минимум семь ударов в шею.

После этого мужчина покинул дом и ушел домой. От острой кровопотери 16-летний парень скончался на месте.

Тело погибшего обнаружили его родственники.

В рамках следственно-оперативных мероприятий правоохранители менее чем за сутки установили местонахождение и задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству.

Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.

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