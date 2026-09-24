19-летнего херсонца подозревают в убийстве 16-летнего парня
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу без права на залог 19-летнего уроженца Херсона, подозреваемого в умышленном убийстве 16-летнего знакомого
Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, вечером 21 сентября 19-летний мужчина приехал в гости к своему 16-летнему знакомому в частный дом.
Между молодыми людьми внезапно возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта, по версии следствия, подозреваемый схватил кухонный нож и нанес парню минимум семь ударов в шею.
После этого мужчина покинул дом и ушел домой. От острой кровопотери 16-летний парень скончался на месте.
Тело погибшего обнаружили его родственники.
В рамках следственно-оперативных мероприятий правоохранители менее чем за сутки установили местонахождение и задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству.
Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, что в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.