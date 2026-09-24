На Черниговщине разыскивают 3-летнего мальчика, пропавшего в поле

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Вместе с матерью и старшим братом собирал кукурузу в поле недалеко от дома. Когда мать отнесла мешок с кукурузой во двор, младший сын пропал. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы ребенка: рост около 110 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, серые глаза.

На момент исчезновения мальчик был одет в темную кофту с оранжевыми узорами, синие брюки и кроксы.

Полицейские проводят поисковые мероприятия и устанавливают местонахождение ребенка. Ориентировку на розыск получили все службы полиции.

Правоохранители просят всех, кто имеет любую информацию о местонахождении Святослава Клименко, сообщить по телефонам (04635) 2-15-63 или 102.

Напомним, во Львовской области разыскали женщину, которая не вернулась домой. К сожалению, ее обнаружили без признаков жизни. Предварительно следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Причину смерти будут устанавливать специалисты.