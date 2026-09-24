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24 сентября 2026, 14:29

В Хмельницкой области суд вынес приговор водителю за ДТП с пятью погибшими

24 сентября 2026, 14:29
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Фото: полиция
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Суд признал виновной жительницу Хмельницкого района в совершении аварии с пятью погибшими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

Женщину приговорили к 7 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Также суд обязал 48-летнюю осужденную уплатить родственникам погибших более 4 млн грн морального вреда.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 9 августа 2025 года недалеко от села Юзино Хмельницкого района. В результате столкновения автомобилей Denza N7 и MG 350 водитель и четверо пассажиров MG 350 погибли на месте. В ходе судебного расследования женщина находилась под стражей.

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