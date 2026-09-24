В Хмельницкой области суд вынес приговор водителю за ДТП с пятью погибшими
Суд признал виновной жительницу Хмельницкого района в совершении аварии с пятью погибшими
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.
Женщину приговорили к 7 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.
Также суд обязал 48-летнюю осужденную уплатить родственникам погибших более 4 млн грн морального вреда.
В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Напомним, ДТП произошло поздно вечером 9 августа 2025 года недалеко от села Юзино Хмельницкого района. В результате столкновения автомобилей Denza N7 и MG 350 водитель и четверо пассажиров MG 350 погибли на месте. В ходе судебного расследования женщина находилась под стражей.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
19-летнего херсонца подозревают в убийстве 16-летнего парня
24 сентября 2026, 15:59Состояние "прокуроров Кравченко": как обогатились семьи тех, кто сделал карьеру в прокуратуре
24 сентября 2026, 15:45Фальсифицировали учет газа годами: в Ивано-Франковской области разоблачили организованную группу
24 сентября 2026, 15:42В Киеве из-за ДТП затруднено движение на улице Павла Скоропадского
24 сентября 2026, 15:37Льготы для детей УБД: какую помощь можно получить
24 сентября 2026, 14:40Во Львовской области таможенники обнаружили в рейсовом автобусе партию техники Apple на 2,4 млн грн
24 сентября 2026, 14:12В Киевской области иномарка влетела в подростка на мотоцикле
24 сентября 2026, 13:50В Киеве разоблачили руководство больницы на системных поборах с хирургов
24 сентября 2026, 13:45Нападение с ножом в монастыре в Польше: задержан гражданин Украины, есть погибший
24 сентября 2026, 13:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »