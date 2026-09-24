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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
24 сентября 2026, 10:18

Тактика переговоров: призывы к прекращению огня в Кремле воспринимают как слабость

24 сентября 2026, 10:18
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23 сентября 50 стран и Европейский Союз сделали в ООН совместное заявление в поддержку Украины в ООН, в котором призвали Россию к прекращению огня
Совместное заявление в поддержку Украины в ООН. Фото: МИД Украины
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В заявлении напоминается, что с марта 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. "Мы призываем Россию наконец сделать то же самое – это необходимый шаг на пути к конструктивной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", – сказано в тексте заявления.

С точки зрения классических стандартов дипломатии и проявления партнерской солидарности с Украиной, все это правильно.

Но давайте посмотрим на это с точки зрения нынешней переговорной ситуации и тактики переговорного процесса. Как это будут воспринимать в Кремле? К сожалению, это будут воспринимать как проявление слабости. Точно так же там уже давно воспринимают очередные призывы Зеленского о готовности к встрече с Путиным. Мне кажется, что Пескову уже нравится комментировать эти заявления с откровенным сарказмом.

Кто-то скажет, а нам пофиг, как это воспринимают в Кремле. Тоже вроде бы правильно, но тогда вообще не стоит делать призывов к России.

Призывы к прекращению войны, или хотя бы к прекращению огня должны звучать от посредников, от тех, кто инициирует мирные переговоры, а не от стороны конфликта. Мы при этом можем выражать готовность к переговорам. Именно такую тактику мы демонстрируем в дискуссии о так называемом энергетическом перемирии. Мы готовы к переговорам, но не собираемся прекращать огонь в одностороннем порядке, и продолжаем удары по российским НПЗ.

Если одна сторона войны предлагает прекратить боевые действия, то другая сторона войны начинает считать, что ее противник слабеет и не может продолжать сопротивление. И что тогда он будет делать? Соглашаться на переговоры, или усиливать военное давление? Вопрос сугубо риторический. И ответ на него со стороны России мы видим каждый день.

Это не значит, что надо отказаться от инициирования мирных переговоров. Но делать это должны не мы и наши союзники, а посредники, или международные организации.

И еще одна важная деталь относительно этого заявления. Эту заявление не поддержали США. Хотя именно совместно с США в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня как первый шаг для прекращения войны.

Это также не означает, что США против прекращения огня, хотя именно сейчас, возможно, они не верят в полное прекращение огня между Россией и Украиной. Их главный мотив – демонстрация нейтральной позиции, роли посредника, а не партнера Украины. Нам вряд ли это нравится. Но ничего нового в этой позиции нет. Это официальная позиция США с февраля прошлого года, и она проявлялась неоднократно в отношении подобных документов.

Из этого не надо делать вывод, что Штаты при Трампе против Украины. Нет, они не против Украины, но и не за Украину. Нам не надо ссориться с США, но и не стоит воспринимать Соединенные Штаты как полноценного партнера Украины (возможно, временно). Однако активно сотрудничать с США в переговорном процессе нам необходимо. Других движущих сил переговорного процесса о завершении российско-украинской войны, кроме США, на данный момент нет.

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Украина РФ США Евросоюз ООН поддержка война
 
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