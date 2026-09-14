"Telegram-подозрения": Кривонос и Клименко резко ответили на заявления отстраненного генпрокурора

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Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не получал подозрения, которое, по заявлениям отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко, тот подписал в отношении главы НАБУ. Руководитель САП Александр Клименко также возразил, что его близкие получали какие-либо подозрения

Об этом Кривонос и Клименко заявили на совместном брифинге, передает RegioNews .

Кривонос отметил, что не видел подозрений в виде бумажного документа.

"Мне никто ее не вручал, никто ее не привозил в НАБУ и САП. Я не видел подозрения в виде бумажного документа. Я называю это непонятным информационным жанром Telegram-подозрения", - заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

По его словам, информация о якобы сообщенном ему подозрении появилась в публичном пространстве, однако официального документа он не получал.

Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что, несмотря на распространенные сообщения о якобы сообщении подозрения его близкому человеку, члены его семьи никаких подозрений не получали.

Клименко связал заявления Кравченко с деятельностью НАБУ и САП, в том числе с операцией "Карфаген", в рамках которой правоохранители разоблачили чиновника Офиса генерального прокурора, подозреваемого в "крышевании" деятельности колцентров.

"Если ты достаешь из рукава дело 10-15-летней давности, то выглядит оно недостаточно хорошо. Особенно после операции "Карфаген" в отношении Офиса генпрокурора", - сказал Клименко.

Кривонос также прокомментировал обыски в Офисе генерального прокурора, которые проводились в рамках дела "Карфаген".

По его словам, детективы НАБУ во время следственных действий действовали в соответствии с законом и на основании определений судей Высшего антикоррупционного суда.

Он подчеркнул, что правоохранители не изымали материалы уголовных производств.

"Там изъята справка, а не материалы уголовного производства. Есть информация о делах в отношении наших детективов и у некоторых из них раньше находили дома прослушку. Эти детективы занимаются важными уголовными производствами", — пояснил Кривонос.

По словам Клименко, речь идет о справке со списком ключевых детективов НАБУ, относительно которых, по его словам, оказывалось давление.

"Изъяли список ключевых детективов, по которым оказывалось давление. Там была информация о проводимых или планировавшихся мероприятиях по детективам", — отметил руководитель САП Александр Клименко.

Клименко также обратил внимание на то, что из материалов, ранее публикованных Русланом Кравченко, якобы усматривается участие в соответствующих действиях Службы безопасности Украины.

Руководители НАБУ и САП заявили о попытках дискредитации их работы через социальные сети.

"Мы не хотим политизировать какую-либо деятельность НАБУ и САП. Последние месяцы мы прямо наблюдаем откровенную, отчаянную попытку втянуть нас в политическую повестку. Это прям ширится опять же теми же анонимными Telegram-каналами", — подчеркнул Кривонос.

Отдельно директор НАБУ заявил, что деятельность мошеннических колцентров в Украине может быть частью российской диверсии.

По его словам, такие колцентры работают в основном против граждан европейских стран, а не России.

"Я считаю, что история с колцентрами — это может быть часть российской диверсии. Колцентры, к работе в которых вовлечены десятки тысяч молодых людей, фактически занимающихся мошеннической деятельностью. И работают они против европейских партнеров, а не против русские. Так как это называется? Чистая российская диверсия", — заявил Кривонос.

Он также сказал, что часть правоохранительной системы, по его оценке, вовлечена в "крышевание" деятельности мошеннических колцентров.

Кривонос добавил, что лично обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. На 15 сентября в Верховной Раде запланировано голосование по его увольнению.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.