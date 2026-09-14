21:50  14 сентября
Более 30 атак в день: на Днепропетровщине есть погибший и 7 раненых
19:45  14 сентября
Во Львовской области будут судить хакеров за кражу 610 тысяч аккаунтов Roblox и продажу в РФ
18:58  14 сентября
В Умани нашли тело мужчины, недавно приехавшего из Лондона
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2026, 20:33

"Telegram-подозрения": Кривонос и Клименко резко ответили на заявления отстраненного генпрокурора

14 сентября 2026, 20:33
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не получал подозрения, которое, по заявлениям отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко, тот подписал в отношении главы НАБУ. Руководитель САП Александр Клименко также возразил, что его близкие получали какие-либо подозрения

Об этом Кривонос и Клименко заявили на совместном брифинге, передает RegioNews .

Кривонос отметил, что не видел подозрений в виде бумажного документа.

"Мне никто ее не вручал, никто ее не привозил в НАБУ и САП. Я не видел подозрения в виде бумажного документа. Я называю это непонятным информационным жанром Telegram-подозрения", - заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

По его словам, информация о якобы сообщенном ему подозрении появилась в публичном пространстве, однако официального документа он не получал.

Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что, несмотря на распространенные сообщения о якобы сообщении подозрения его близкому человеку, члены его семьи никаких подозрений не получали.

Клименко связал заявления Кравченко с деятельностью НАБУ и САП, в том числе с операцией "Карфаген", в рамках которой правоохранители разоблачили чиновника Офиса генерального прокурора, подозреваемого в "крышевании" деятельности колцентров.

"Если ты достаешь из рукава дело 10-15-летней давности, то выглядит оно недостаточно хорошо. Особенно после операции "Карфаген" в отношении Офиса генпрокурора", - сказал Клименко.

Кривонос также прокомментировал обыски в Офисе генерального прокурора, которые проводились в рамках дела "Карфаген".

По его словам, детективы НАБУ во время следственных действий действовали в соответствии с законом и на основании определений судей Высшего антикоррупционного суда.

Он подчеркнул, что правоохранители не изымали материалы уголовных производств.

"Там изъята справка, а не материалы уголовного производства. Есть информация о делах в отношении наших детективов и у некоторых из них раньше находили дома прослушку. Эти детективы занимаются важными уголовными производствами", — пояснил Кривонос.

По словам Клименко, речь идет о справке со списком ключевых детективов НАБУ, относительно которых, по его словам, оказывалось давление.

"Изъяли список ключевых детективов, по которым оказывалось давление. Там была информация о проводимых или планировавшихся мероприятиях по детективам", — отметил руководитель САП Александр Клименко.

Клименко также обратил внимание на то, что из материалов, ранее публикованных Русланом Кравченко, якобы усматривается участие в соответствующих действиях Службы безопасности Украины.

Руководители НАБУ и САП заявили о попытках дискредитации их работы через социальные сети.

"Мы не хотим политизировать какую-либо деятельность НАБУ и САП. Последние месяцы мы прямо наблюдаем откровенную, отчаянную попытку втянуть нас в политическую повестку. Это прям ширится опять же теми же анонимными Telegram-каналами", — подчеркнул Кривонос.

Отдельно директор НАБУ заявил, что деятельность мошеннических колцентров в Украине может быть частью российской диверсии.

По его словам, такие колцентры работают в основном против граждан европейских стран, а не России.

"Я считаю, что история с колцентрами — это может быть часть российской диверсии. Колцентры, к работе в которых вовлечены десятки тысяч молодых людей, фактически занимающихся мошеннической деятельностью. И работают они против европейских партнеров, а не против русские. Так как это называется? Чистая российская диверсия", — заявил Кривонос.

Он также сказал, что часть правоохранительной системы, по его оценке, вовлечена в "крышевание" деятельности мошеннических колцентров.

Кривонос добавил, что лично обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. На 15 сентября в Верховной Раде запланировано голосование по его увольнению.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП генпрокурор Кравченко Руслан Андреевич Кривонос Семен
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Умер директор клиники репродуктологии Игорь Ильин, на которого в Киеве покушались
14 сентября 2026, 22:51
В Днепре разоблачили мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии
14 сентября 2026, 22:19
Более 30 атак в день: на Днепропетровщине есть погибший и 7 раненых
14 сентября 2026, 21:50
РФ и Украина больше не будут атаковать энергетику друг друга – Трамп
14 сентября 2026, 21:35
В Киевской области велосипедиста сбили насмерть
14 сентября 2026, 21:15
В Киевской области разоблачили группировку на незаконной добыче сапропеля
14 сентября 2026, 21:12
Руководил оккупационной библиотекой и восхвалял приход РФ: херсонцу объявили подозрение
14 сентября 2026, 20:56
В Херсонской области из-за российских атак погиб человек и трое получили ранения
14 сентября 2026, 19:59
Во Львовской области будут судить хакеров за кражу 610 тысяч аккаунтов Roblox и продажу в РФ
14 сентября 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Все блоги »