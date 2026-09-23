Не служебный автомобиль: стало известно, как эксгенпрокурор Кравченко уехал из Украины

УНИАН/Виктор Ковальчук

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко в ночь на 14 сентября выехал из Украины из-за пункта пропуска "Шегини – Медика" на автомобиле премиумтакси, а не на служебном транспорте

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

По данным журналиста Михаила Ткача, Кравченко пересек границу на Mercedes-Benz V-класса. Автомобиль принадлежит ООО "Андреолли", осуществляющему международные пассажирские перевозки на заказ. За рулем находился водитель-ФЛП, зарегистрированный в сфере перевозок.

При этом ранее сообщалось, что Кравченко уехал за границу на служебном автомобиле. Однако в Офисе генерального прокурора заявили, что в период с 13 на 14 сентября служебные автомобили ОГП для его командировки не использовались.

"О способе и транспорте, на котором Кравченко уехал, информацией не владею", – сообщили в ОГП.

Куда именно Кравченко отправился после пересечения границы, пока неизвестно. По словам Ткача, источники журналиста называли среди возможных направлений Вену и Дубай.

Как известно, Кравченко также подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. 21 сентября его уволили из прокуратуры.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия подобных решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу . По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.

В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для объявления не было.

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