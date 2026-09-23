Трамп выглядал на пресс-подходе с Зеленским перед встречей очень слабо

Трамп выглядал на пресс-подходе с Зеленским перед встречей очень слабо

Фото: ОП

Ничего нового мы не услышали.

Моя версия — будут давить на Зеленского, потому что в понимании Трампа подписанием закона Блюменталя-Грэма он уже надавил на Россию (святая простота ).

Главное, чтобы встреча за закрытыми дверями не переросла в римейк февраля 25 года. Здесь все зависит от того, как подготовились наши и прислушались ли к рекомендациям директора ЦРУ Рэдклиффа, с которым встречались накануне.

Трамп не сможет остановить Путина, но он может это сделать в связке с Си, который завтра уже будет с государственным визитом в США. Си понимает нынешнюю внутриполитическую и геополитическую (из-за Ирана) уязвимость Дональда, поэтому потребует в ответ больших услуг. В том числе — отказ от военной поддержки Тайваня.

Поэтому главное, что завтра будет в Вашингтоне на саммите Большой двойки. Для них обоих это шанс сбросить Россию со счетов и по-тихому выкачать из нее все.

Посмотрим.