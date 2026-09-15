11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
15 сентября 2026, 20:15

Дело Кравченко: это информационное сражение Зеленский явно проиграл.

15 сентября 2026, 20:15
Читайте також українською мовою
На данный момент уже не имеет никакого значения был согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл
На данный момент уже не имеет никакого значения был согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На данный момент уже не имеет никакого значения был согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл.

Стратегия защиты Кравченко строится и будет строиться не столько на защите самого себя, сколько на обвинении руководителей НАБУ и САП. Пока у нас есть озвученный только "кейс Кривоноса", который вряд ли будет иметь юридическое продолжение. Как минимум в ближайшей перспективе. Но мы живем в информационное время, когда люди могут помнить все. Особенно если это все эмоционально окрашено.

Пока мы не понимаем, как дальше будет действовать Кравченко (будет ли он возвращаться, даст ли он громкую конференцию и серию интервью в Европе и т.д). От этого будет зависеть то, как долго дискомфортно будут чувствовать себя руководители НАБУ и САП в ближайшее время. В массовом сознании отношение к самому экс-генпрокурору точно от этого не улучшится. Но это не может ухудшить отношение к антикоррупционным органам. Проще говоря, черно-белая картинка в системе координат "свой-чужой – добро-зло" будет приобретать новые расцветки.

Информационная команда Зеленского много лет жила в системе поднятия ставок, когда скандал перебивался другим скандалом. И до первого картонного выступления это удавалось делать без утраты возможностей по управлению системой. Первый картонный выступ сломал эту систему. Поднимать ставки без потери возможностей по управлению системой, при нынешней модели управления у Зеленского нет больше возможностей.

У президента есть две опоры (обе ненадежны). Парламент, который в течение следующих недель окончательно превратится в очень сегментированный клуб по интересам с ситуативными голосованиями без всякой перспективы к консолидации и потенциально возможные переговоры (последние два-три года Зеленский может задавать внутреннюю повестку дня исключительно из-за внешней политики. И по-моему, здесь все намного сложнее, чем в случае с Кравкой. может стать доминантной при принятии внешних решений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кравченко Руслан Андреевич прокуратура Зеленский НАБУ САП
 
Подписывайтесь на RegioNews
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб человек, четверо раненых
15 сентября 2026, 20:56
РФ готовит дешевые ракеты, которые быстрее реактивных дронов
15 сентября 2026, 20:35
На Днепропетровщине из-за российских атак ранены два человека
15 сентября 2026, 20:20
В Черкасской обломки вражеского БпЛА повредили частную усадьбу
15 сентября 2026, 19:59
На Прикарпатье мужчина продал чужое имущество более чем на 5 миллионов
15 сентября 2026, 19:55
На Буковине прокуратура требует пожизненного заключения за повторное сексуальное насилие над ребенком
15 сентября 2026, 19:48
В Николаеве родителей приговорили к 10 и 11 годам за продажу новорожденного ребенка
15 сентября 2026, 19:30
В Киеве "нагрели" более 130 миллионов на "бесплатных вагонах": НАБУ разоблачило схему
15 сентября 2026, 19:05
В Ровно задержан подозреваемый в поджоге автомобиля военнослужащего
15 сентября 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »