Дело Кравченко: это информационное сражение Зеленский явно проиграл.

На данный момент уже не имеет никакого значения был согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл

На данный момент уже не имеет никакого значения был согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл

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На данный момент уже не имеет никакого значения был согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл.

Стратегия защиты Кравченко строится и будет строиться не столько на защите самого себя, сколько на обвинении руководителей НАБУ и САП. Пока у нас есть озвученный только "кейс Кривоноса", который вряд ли будет иметь юридическое продолжение. Как минимум в ближайшей перспективе. Но мы живем в информационное время, когда люди могут помнить все. Особенно если это все эмоционально окрашено.

Пока мы не понимаем, как дальше будет действовать Кравченко (будет ли он возвращаться, даст ли он громкую конференцию и серию интервью в Европе и т.д). От этого будет зависеть то, как долго дискомфортно будут чувствовать себя руководители НАБУ и САП в ближайшее время. В массовом сознании отношение к самому экс-генпрокурору точно от этого не улучшится. Но это не может ухудшить отношение к антикоррупционным органам. Проще говоря, черно-белая картинка в системе координат "свой-чужой – добро-зло" будет приобретать новые расцветки.

Информационная команда Зеленского много лет жила в системе поднятия ставок, когда скандал перебивался другим скандалом. И до первого картонного выступления это удавалось делать без утраты возможностей по управлению системой. Первый картонный выступ сломал эту систему. Поднимать ставки без потери возможностей по управлению системой, при нынешней модели управления у Зеленского нет больше возможностей.

У президента есть две опоры (обе ненадежны). Парламент, который в течение следующих недель окончательно превратится в очень сегментированный клуб по интересам с ситуативными голосованиями без всякой перспективы к консолидации и потенциально возможные переговоры (последние два-три года Зеленский может задавать внутреннюю повестку дня исключительно из-за внешней политики. И по-моему, здесь все намного сложнее, чем в случае с Кравкой. может стать доминантной при принятии внешних решений.