Льготы для детей УБД: какую помощь можно получить

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Дети военных, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на ряд льгот. В частности, речь идет об образовании

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Юрист Мукачевский центр ОО "Захист держави" рассказал, какая помощь предусмотрена законом для детей военных со статусом участников боевых действий (УБД). Эти льготы могут относиться:

• детский сад;

• школы;

• питание;

• поступления в колледжи и университеты;

• перевод с контрактной формы обучения в бюджет;

• общежития;

• стипендий;

• оздоровление.

В частности, дети военных имеют право на внеочередное зачисление в учреждения дошкольного и общего среднего образования.

Также с 1 сентября этого года предусмотрено бесплатное одноразовое горячее питание для учащихся 1–11(12) классов государственных и коммунальных учебных заведений.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в ОО "Захист держави" по номеру +380 (66) 005 81 38.

Напомним, военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату. Речь идет о 50 000 грн. Право на выплату имеют военные, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям.