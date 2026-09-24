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24 сентября 2026, 13:45

В Киеве разоблачили руководство больницы на системных поборах с хирургов

24 сентября 2026, 13:45
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Фото: ОГП
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В Киеве врачей заставляли еженедельно платить руководству за возможность оперировать пациентов и работать по специальности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

С начала января 2026 хирурги, ортопеды, травматологи и другие врачи каждую пятницу приносили деньги за проведенные в течение недели операции и медицинские манипуляции для двух заведующих отделений и медицинского директора.

Один из заведующих собирал "кассу": имел списки операций, подсчитывал, сколько должен заплатить каждый врач, и передавал часть денег дальше руководству. Тем, кто отказывался платить, угрожали не допускать к операциям, перевести на "бумажную" работу или лишить бронирования от мобилизации. Только один из врачей, по данным следствия, вынужден был передать более 40 тыс. грн.

Правоохранители документировали еженедельные сборы денег в течение нескольких месяцев.

18 сентября двум заведующим отделениями и медицинскому директору объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженному с вымогательством).

Трем фигурантам избрали меры предосторожности:

  • заведующим отделениями – содержание под стражей с альтернативой залога;
  • медицинскому директору – ночной домашний арест, который прокуратура обжалует.

Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие врачи и медработники, которых могли принуждать платить за возможность работать по специальности.

Напомним, в Киеве разоблачили схему вымогательства с агролесничеств. Злоумышленники требовали взятки ежемесячно для отсутствия проверок.

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