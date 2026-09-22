После командировки – увольнение: Кравченко окончательно покинул прокуратуру

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Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская, передает RegioNews.

По ее словам, после освобождения от должности генпрокурора Кравченко, согласно закону, продолжал находиться в статусе прокурора Офиса генерального прокурора.

После окончания срока командировки Кравченко не приступил к исполнению служебных обязанностей прокурора ОГП. Его заявление об увольнении, по словам спикера, дало юридическое основание уволить его из органов прокуратуры.

В ОГП отметили, что другие варианты увольнения предполагали бы длительную процедуру в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В таком случае Кравченко формально продолжал оставаться прокурором ОГП.

По данным источников "Украинской правды", на 21 сентября Кравченко не пересекал государственную границу Украины на въезд.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия подобных решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения, о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.

В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ и отметили, что правовых оснований для объявления не было.

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