Удар по Днепру: двое погибших, шесть раненых, под завалами могут быть люди

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате ночной атаки России на Днепр погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

В результате вражеского удара предприятие получило значительные разрушения. Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция.

Спасатели разбирают завалы и проверяют, остаются ли под ними люди.

Напомним, российские войска в течение дня почти 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Враг использовал беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек.