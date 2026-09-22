Фото: ГСЧС

Киевская область продолжает страдать от круглосуточного террора российских войск. Накануне вечером и ночью враг нанес удар по Броварскому району

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вечером в результате вражеского удара вспыхнуло складское здание. К тушению привлекались подразделения ГСЧС и местные пожарные команды из окрестных сел, оперативно ликвидировавшие пожар.

Ночью россияне снова ударили по району – загорелась кровля хозяйственного здания. Огнеборцы ликвидировали пожар.

В результате ночных атак повреждены четыре частных дома, хозяйственное здание и три автомобиля.

Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 22 сентября РФ нанесла удар по Киеву. В Днепровском районе произошло попадание в пятиэтажный дом.