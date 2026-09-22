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22 сентября 2026, 00:55

"Сын не хочет ходить в укрытие": известная украинская модель задумалась о выезде из Киева

22 сентября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Украинская модель и инфлюэнсер Виктория Маремуха не планировала выезжать за границу с 4-летним сыном Лукой. Однако теперь начала задумываться об этом

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам модели, недавно произошел "прилет" прямо у ее дома. Поэтому теперь она задумалась о выезде за границу. К тому же ее бывший муж настаивает, чтобы она вывезла сына в спокойное место, ведь у них такое место.

"Когда прилетело неподалеку от нас, мне бывший муж говорит: "Слушай, давай все-таки рассмотрим хотя бы на время выехать к родственникам в Лиссабон".

Я задумалась об этом варианте, потому что сын не хочет ходить в укрытие в садике. С мамой ходит, а сам боится, потому что там очень мало простора, и деткам тяжело. – объяснила Виктория.

Напомним, ранее Виктория Маремуха в шутку назвала себя финансово неграмотной. По ее словам, раньше деньги с ее счета исчезали очень быстро, а причиной были многочисленные покупки. Она рассказала, сколько денег ей нужно в месяц.

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