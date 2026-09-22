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22 вересня 2026, 07:59

Після відрядження – звільнення: Кравченко остаточно залишив прокуратуру

22 вересня 2026, 07:59
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Фото: з відкритих джерел
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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко 21 вересня подав заяву про звільнення з органів прокуратури

Про це "Українській правді" повідомила речниця Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська, передає RegioNews.

За її словами, після звільнення з посади генпрокурора Кравченко відповідно до закону продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генерального прокурора.

Після завершення терміну відрядження Кравченко не приступив до виконання службових обов’язків прокурора ОГП. Його заява про звільнення, за словами речниці, дала юридичну підставу звільнити його з органів прокуратури.

В ОГП зазначили, що інші варіанти звільнення передбачали б тривалу процедуру у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. У такому разі Кравченко формально продовжував би залишатися прокурором ОГП.

За даними джерел "Української правди", станом на 21 вересня Кравченко не перетинав державний кордон України на в’їзд.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ та наголосили, що правових підстав для її оголошення не було.

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